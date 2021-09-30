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«البترول»: إطلاق الدفعة الرابعة من «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين»

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«البترول»: إطلاق الدفعة الرابعة من «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين» «البترول»: إطلاق الدفعة الرابعة من «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين»

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أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من برنامج «تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين»، الذى تنفذه هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع شركة إنبى فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين، والذى يهدف إلى تنمية المهارات الإدارية والتكنولوجية للمتدربين للاستفادة المثلى من اقتصاديات صناعة التعدين.

جاء ذلك خلال لقاء الملا مع الملتحقين الجدد من العاملين بهيئة الثروة المعدنية بالدفعة الرابعة من البرنامج التدريبى المتطور، والذين يصل عددهم إلى 63 متدرباً، ليصل إجمالى عدد المتدربين فى البرنامج بمراحله الأربع إلى 311 متدرباً، ويمثلون المستويات الوظيفية المختلفة، سواء الشباب أو الإدارة الوسطى والإدارة العليا، وذلك بحضور المهندس علاء خشب، نائب الوزير للثــروة المعدنيـة، والجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى.

المصرى اليوم

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