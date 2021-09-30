اتفاقية تعاون بين صناعة المعلومات و«بوهانج» الكورية لمنح درجات علمية في الذكاء الاصطناعي

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شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا POSTECH لمنح درجة الماجستير المهنى فى الهندسة فى تخصص الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق شراكة جديدة مع جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا، التى تحتل المرتبة الأولى فى آسيا والثالثة على العالم فى الجامعات ذات السعة الأقل من ٥ آلاف طالب؛ لمنح درجة الماجستير خلال عام واحد، على أن تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسى ربيع 2022 عبر منظومة إلكترونية تفاعلية؛ وتشمل المقررات الدراسية تخصصات تعلم الآلة والتطبيقات والواقع الافتراضى وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى والتنقيب عن البيانات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمار فى العقول البشرية، والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية فى ضوء استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى للوصول للشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية وتخصصاتهم، حيث تمت مضاعفة ميزانية بناء القدرات 22 مرة خلال ثلاث سنوات؛ موضحا أنه يستهدف تنمية المهارات الرقمية لعدد 200 ألف شاب خلال العام المالى الحالى؛ منوها بأن مبادرة بُناة مصر الرقمية تأتى على قمة المنهج الهرمى، حيث تسعى المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة إلى إعداد الكفاءات الشابة فى أحدث علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والذى يسلط الضوء على إنجازات 10 سنوات فى الدولة؛ حيث أشاد التقرير بالجهود المبذولة فى مجال بناء الإنسان.

يذكر أن جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا، والمعروفة باسم «بوستك»، تعد من أعرق الجامعات البحثية فى كوريا. ولقد تأسست الجامعة فى عام 1986 ولديها أبحاث رائدة فى مجالات العلوم والهندسة.

وقال السفير حازم فهمى، سفير مصر فى سيول، إن المبادرة تدعم جهود الدولة المصرية للاستفادة من تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات؛ موضحا أن جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا البحثية تحظى بالتصنيف الثالث عالميًا للجامعات أقل من 5 آلاف طالب؛ معربًا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الشراكة الجديدة نواة لتعميق العلاقات المصرية- الكورية، وأن تثمر عن نجاحات مشتركة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وأشاد السفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة، بمبادرات بناء القدرات المصرية التى تحظى برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مشروعات التحول الرقمى والتنافس فى سوق العمل العالمية؛ مؤكدا أن هذه الشراكة ستؤهل خريجى المبادرة للحصول على فرص عمل متميزة فى قطاع الأعمال، ومن ضمنها الشركات الكورية العاملة فى مصر، كما سيكون لهم دور مؤثر فى المساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن فتح مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات للشباب المصرى هو العمود الفقرى لاستدامة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعمل أيضا على تشجيع التعاون بين مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية لخلق قيمة مضافة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق وقاعدة المهارات عالية القيمة فى مختلف المسارات التكنولوجية.