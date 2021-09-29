حملة «طرق الأبواب» بقصر ثقافة البداري في أسيوط

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تنفيذاً لتوجيهات د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية بصعيد مصر والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، انطلقت أولي فعاليات مبادرة «طرق الأبواب» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسيوط برئاسة الدكتورة مروة كدواني، حيث شهدت مكتبة الطفل والشباب بالبداري يوم ثقافي فني بدأ بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على روح البطل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، تلاه ترحيب مدير الموقع بالحضور، وأكد أن دور الثقافة يأتي دائما كداعم رئيسي للمواهب، وان الثقافة تفتح ذراعيها لكل المبدعين في كافة المجالات، أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان «دور الثقافة الرقمية وتأثيرها على ثقافة المجتمع المصري»، وقدم الدكتور ممتاز عبدالكريم رؤية حول التحول الرقمي والتغيرات الإلكترونية في العالم، والتي أصبحت تؤثر على المجتمع المصري والأسرة المصرية، كما تحدث عن إيجابيات التكنولوجيا وسلبياتها والأضرار الناجمة عنها، موضحا دور الآباء والأمهات في متابعة الابناء وارشادهم إلى الطريق السليم في إستخدام التكنولوجيا الرقمية.

عقد لقاء حواري بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام» قدمته عفاف رزق سفيرة المحبة والسلام بالمجلس عن دور المرأة المصرية كصانعة للسلام ودورها المحوري في تنشئة الأسرة والحفاظ على السلام الإجتماعي، كما تحدثت هناء عفت بالمجلس عن دور الأم في جمع شمل الأسرة، كما تطرقت إلى دور المرأة في الحفاظ على أسرتها الصغيرة والكبيرة من المتغيرات المجتمعية مثل التطور التكنولوجي.

وعلي التوازى أقيمت العديد من الورش الفنية منها ورشة الإكسسوارات قدمتها الفنانة سوسنه جمال، تلوين الوجوه للفنانة نيره رفعت، رسم الحر للفنانة ماريا سمير، وأعرب محمد حسن رئيس مركز البداري عن سعادته البالغة بتواجده في قصر ثقافة البداري والمواهب الشابة التي استمع إليها ومنتجات الورش الفنية والدقة في التنفيذ، واختيار موضوعات الأعمال الهادفة والتي تقدم رسالة للمجتمع في كل عمل فني منفذ، وثمنت نشوي رائف عضو مجلس النواب دور ثقافة البداري واهتمامها بالمواهب، وعبرت عن دعمها الكامل لكل أنشطة القصر للإستمرار في تقديم دوره التنويري ورسالته السامية.

اختتمت الفعاليات بتكريم المهندس محمد الديب والنائبة نشوي رائف والدكتورة مروه كدواني، ومظهر اسماعيل والفنان طلعت خير الدين، وسحر مراد لدورهم الداعم لأنشطة قصر ثقافة البداري ودعم المواهب وتنميتها بجانب تكريم الموهوبين بجوائز رمزية وشهادات تقدير، لما قدموه من إبداع خلال المبادرة.