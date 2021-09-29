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«مطلوب جبس أبيض».. تفاصيل دخول عاطلين مستشفى بالسويس بدراجة نارية

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«مطلوب جبس أبيض».. تفاصيل دخول عاطلين مستشفى بالسويس بدراجة نارية «مطلوب جبس أبيض».. تفاصيل دخول عاطلين مستشفى بالسويس بدراجة نارية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول صور على موقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك» يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية داخل قسم الاستقبال بأحد المستشفيات بالسويس.

بالفحص أمكن تحديد الدراجة النارية ومستقليها وتبين أنهما عاطلين، أحدهما قائد الدراجة النارية، وتبين أنه أثناء تواجدهما بالمستشفى لزيارة أحد أقاربهما، تقابلا مع عامل خدمات معاونة بذات المستشفى، وطلب منهما إحضار بعض المستلزمات خاصة بالقسم 2 شيكارة جبس أبيض، وقام بإحضارهما والدخول بالدراجة من أحد الأبواب الجانبية للمستشفى معين عليها موظف أمن إدارى والذى سمح لهما بالدخول بها إلى إحدى الغرف بالمستشفى، وأثناء ذلك قام أحد رواد المستشفى بالتقاط الصور ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع الأطراف بالواقعة وضبط الدراجة النارية، وبمواجهتهم أقروا بمضمون الفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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