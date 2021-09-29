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تدريس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في «حقوق المنيا»

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تدريس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في «حقوق المنيا» تدريس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في «حقوق المنيا»

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قرر الدكتور حسن سند، عميد الحقوق بجامعة المنيا، إضافة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (٢٠٢١- ٢٠٢٦) ضمن مقرر حقوق الإنسان الذي يقوم عميد الكلية بتدريسه لطلاب كلية الحقوق ولجميع الطلاب بكليات جامعة المنيا.

يقول «سند» إن تدريس الاستراتيجية الوطنية يأتي لمقارنة المستوى الدولي لحقوق الإنسان بالمستوى الوطني، والوقوف على أحدث اهتمامات الدولة بحقوق الإنسان والتي تلخصت في أنه تعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية التي يقوم فيها رئيس الدولة بنفسه بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخل جمهورية العربية لمدة خمس سنوات والتي تبدأ سنة ٢٠٢١ م الحالي وتنتهي سنة ٢٠٢٦.

وتتضمن هذه الحقوق «المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» من الناحية العملية واقرار وتنفيذ ورغبة وإرادة لدى القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة في إعطاء حقوق الإنسان قدرها اللائق بها.

المصرى اليوم

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