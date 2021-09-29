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"الشواف" يُتوَّج بجائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الإنشاءات

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"الشواف" يُتوَّج بجائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الإنشاءات "الشواف" يُتوَّج بجائزة أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الإنشاءات
"البواني" أفضل مقاول إنشاءات.. و"الخطيب" أفضل مهندس إنشاءات

تُوِّجَ الرئيس التنفيذي لمجموعة البواني المهندس فخر الشواف، بجائزة "أفضل تنفيذي في قطاع الإنشاءات" للعام الحالي، في الحفل السنوي الذي أقامته Construction Week Middle East، وهي الشركة المتخصصة في قطاع البناء والإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء التكريمُ أمس في حفل عُقد بفندق الهيلتون في الرياض، حيث كُرِّمت فيه الشركات والتنفيذيون والمهندسون والمشاريع المتميزة في ذلك القطاع الحيوي والمهم في مسيرة نهضة المملكة العربية ومواصلة ريادتها عالميًّا.

واستأثرت "شركة البواني" بأكبر جوائز الحفل "كأفضل مقاول إنشاءات" لهذا العام، فيما كُرِّمَ المهندس حسن الخطيب، نائب الرئيس الأعلى للمشاريع من شركة البواني كأفضل مهندس إنشاءات للعام نفسه.

وتأتي تلك الإنجازات التي حظيت بها الشركة مواكبةً لتطلُّعاتها الاستراتيجية وتماشيها مع أهداف وخطط رؤية المملكة الطموحة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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