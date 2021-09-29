المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 20: نشارك زوارنا قصة تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا

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عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات

أوضح المفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" المهندس حسين حنبظاظة أن الجناح سيشارك زواره قصة المملكة بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، وذلك عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات.



وأفاد في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية اليوم، بأن تصميم هيكل الجناح الخارجي يجسد طموحات المملكة وتطلعها إلى الانطلاق نحو المستقبل مستندةً إلى جذورها الراسخة.



وأشار المهندس حنبظاظة إلى أن المملكة تمتلك تنوعًا ثقافيًا وطبيعيًا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهذا التنوع سعى الجناح لنقله إلى العالم أجمع عبر تقنيات إبداعية متقدمة.



وأبان أن الجناح يستقبل زواره ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021 م بطاقم من شباب وفتيات المملكة يتحدثون ثلاث عشرة لغة لخدمة وإرشاد الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، وإطلاعهم على محتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه.



ولفت الانتباه إلى أن المملكة في الوقت الحالي تشهد تطورًا ونهضة تنموية في جميع الأصعدة، وهذا ما ركز عليه الجناح من خلال أربعة محاور وهي؛ الطبيعة المتنوعة في المملكة، وواقع المجتمع السعودي الحيوي، والتراث العريق، والفرص الاستثمارية في المملكة.

