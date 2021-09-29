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تفاصيل اجتماع سامي مع لاعبي سموحة

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تفاصيل اجتماع سامي مع لاعبي سموحة تفاصيل اجتماع سامي مع لاعبي سموحة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم الأربعاء، في اطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وحرص أحمد سامي المدير الفني، على الاجتماع مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق مران الفريق، وطالبهم خلالها بالتركيز في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الفريق أمامه تحديات كبيرة في الموسم الجديد تفوق الحصول على المركز الرابع الذي حققه في الموسم الماضى.

وخصص المدير الفني لسموحة، فقرة تدريبات بدنية وإطالات في بداية المران، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، تحت اشراف مخطط الأحمال الانجليزي وليام رويال.

ومن جانبه قرر أحمد سامي، خوض الفريق عدداً من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، لمنح اللاعبين فرصة أكبر لتحقيق الإنسجام المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى.

المصرى اليوم

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