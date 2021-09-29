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رونالدو يحطم رقم «القديس» خلال مباراة اليونايتد أمام فياريال

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رونالدو يحطم رقم «القديس» خلال مباراة اليونايتد أمام فياريال رونالدو يحطم رقم «القديس» خلال مباراة اليونايتد أمام فياريال

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واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء نظيره فياريال ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقارير إحصائية إنجليزية فقد حقق رونالدو رقماً قياسياً لافتاً خلال مباراة فريقه أمام فياريال بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية.

وبمشاركته في المباراة يكون رونالدو قد خاض المباراة رقم 178 في دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على القديس الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى فريق ريال مدريد، الإسباني السابق، من حيث أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتل المركز الثالث في القائمة بـ 151 مباراة في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع أسطورة برشلونة السابق الإسباني تشافي هيرنانديز.

فيما يحتل إسباني آخر المركز الخامس في القائمة وهو المهاجم السابق لريال مدريد راؤول جونزاليس بـ 142 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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