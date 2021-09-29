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أسطورة مانشستر يونايتد : «مش ميسي اللي يعمل كده»

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أسطورة مانشستر يونايتد : «مش ميسي اللي يعمل كده» أسطورة مانشستر يونايتد : «مش ميسي اللي يعمل كده»

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انتقد ريو فيرديناند، مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، ما قام به الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال لقاء فريقه باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في لقاء أمس الثلاثاء.

وكان ميسي قد استلقى أرضًا خلف الحائط البشري في الركلة الحرة المباشرة أمام مرمى فريقه، وذلك في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واعتبر لاعب مانشستر يونايتد السابق أن الصورة غير مناسبة لقيمة اللاعب البرتغالي قائلًا: «ليس ميسي من يفعل ذلك، لو كنت أنا لرفضت ذلك وقلت لا».

وأضاف فيرديناند «ميسي قام بعمل رائع خلال اللقاء على مستوى المساندة الدفاعية وتسجيل هدف مميز وهذا يكفي ولا يحتاج لمثل هذا الفعل من أجل تحقيق المزيد».

وأكمل: «ما قام به ميسي مشهد غير محترم ولكن على ما يبدو أنه لم يفكر كثيرًا قبل القيام بهذا».

المصرى اليوم

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