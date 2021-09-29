«أرض الرسالات».. عروض سينما وورش فنية في المنيا

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية ولزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي، حيث قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم وثائقى بعنوان «أرض الرسالات»، وفيلم «إمسك حرامى» للأطفال، بجانب قراءة قصصية للأطفال بعنوان «مصطفى والتمثال» تأليف وائل وجدى، بالإضافة إلى ورشة فنية عن العام الدراسى الجديد.

وقدم بيت ثقافة جاهين ماكيت لعروسة المولد وذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف باستخدام الفوم الملون، كما نفذ بيت ثقافة العدوة ورشة فنية رسم وتلوين مع رواد البيت، بينما أقامت مكتبة قلوصنا الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان «دور الثقافة في التنمية الشاملة» ودارت حول معنى التنمية الشاملة وتأثير الثقافات على المجتمعات.

وعقدت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة بعنوان «إعداد الشرائح في برنامج Power Point»، بينما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية بعنوان «باقة من الزهور» للفنانة أنوار حمدي، بجانب ذلك أعدت مكتبة طمبدى الثقافية ورشة فنية بعنوان «العام الدراسى الجديد»، بينما ناقش بيت ثقافة صندفا كتاب بعنوان «ياسمين والقمر» تأليف متولى الشافعى .