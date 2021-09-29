مؤلف كتاب «مالك»: لم أستطع الوصول إلى السوفت وير الخاص بالسيدات

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شدد الكاتب تامر أحمد، مؤلف «كتاب مالك؟؟.. مفيش»، على ضرورة التخلص من فكرة الندية بين الرجل والمراة، وعدم المباشرة في الحديث، متابعًا: «ليه ما نتوصلش لطريقة للتعامل بدلاً من الغموض، والقول مفيش»

وتابع «أحمد»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لم يستطيع الوصول إلى السوفت وير الخاص بالسيدات، ولن يستطيع أي شخص آخر الوصول إليه، متابعًا: «احنا بنحلل السوفت وير بتاع السيدات، وبنشوف الست بتعمل كده عشان إيه فقط».

ولفت إلى أن فكرة كتاب «مالك؟.. مفيش» قائمة على وجه التشابه بين السيدات مهما اختلف التعليم أو البيئة أو المستوى الاجتماعي، معقبًا: «الست لما بتلاقي موقف معين أثناء قيادة السيارة بتتصرف بنفس الطرقة، بتوطي الكاسيت».