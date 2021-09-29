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أُصيب أكثر من 30 شخصا باشتباكات وقع خلال مسيرة نسوية دعما للحق في الإجهاض في العاصمة المكسيكية أمس الثلاثاء

وقالت مارسيلا فيجيروا، نائبة رئيس إدارة السلامة العامة بمدينة مكسيكو عبر "تويتر" نقلا عن خدمات الإنقاذ والطوارئ، أن 34 شخصا، بينهم 24 ضابطة شرطة وموظفة في دائرة الشؤون الداخلية وتسعة مدنيين، تعرضوا لإصابات جراء مسيرة جاء ضمن تظاهرت آلاف النساء في مختلف بلدان أميركا اللاتينية للاحتفال باليوم العالمي للعمل من أجل الوصول إلى "الإجهاض الآمن والقانوني"، بحسب « روسيا اليوم».

وبحسب « روسيا اليوم» تخلل المسيرات النسوية أعمال شغب بعدما حاولت مجموعة من المشاركات التقدم باتجاه القصر الوطني في المركز التاريخي للمدينة.

وكانت المحكمة العليا المكسيكية قد وافقت في أوائل سبتمبر على إلغاء تجريم الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك بإجماع أعضائها الحاضرين للجلسة.