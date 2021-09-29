محافظ الشرقية يستقبل بائع شاي ويوجه بإنهاء إجراءات استخراج معاش «تكافل وكرامة» له

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مواطنا يدعى محمد راجح على محمد، المقيم بعزبة ظاظا مركز ديرب نجم، والذي يتخذ من مهنة تقديم أكواب الشاي والقهوة للمسافرين والمارين على الطريق باب رزق، لكسب قوت يومه وتحمل نفقات المعيشة.

وأشاد المحافظ بعمل المواطن الشريف وإصراره على العمل بنفسه رغم كبر سنه، ليمثل نموذجاً للمواطن الجاد الباحث عن العمل ،دون النظر للعمل الحكومي ليحيوا حياة كريمة.

وقدم المواطن الشكر للمحافظ لاستقباله له اليوم، للتعرف على احتياجاته ومتطلباته الحياتية، مؤكدا أنه لا يحتاج شيئا، وأوضح أنه تقدم بطلب لاستخراج معاش «تكافل وكرامة»، ليكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات استخراج المعاش للمواطن ليمثل مصدر دخل ثابت له.

كان رواد صفحات التواصل الإجتماعي، قد تداولوا صور المواطن أثناء تأدية عمله والتزامه بأداء الصلوات وقراءة القرآن، ورغبته في العمل دون أن يطلب المساعدة من أحد، ليقرر المحافظ استقباله.