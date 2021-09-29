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توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران (صور)

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توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران (صور) توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران (صور)

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة للطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بالشركة، وعددًا من قياداتها، حيث جرى خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر للطيران في عدة مجالات.

وقع البروتوكول عن الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وكابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران.

أعرب قداسة البابا عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية مشيرًا إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها، كما رحب بتوقيع بروتوكول التعاون.

ومن جهته أعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبأن تقدم الشركة خدماتها المختلفة للكنيسة.

حضر توقيع البروتوكول من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا دانيال، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

المصرى اليوم

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