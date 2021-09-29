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أول تعليق من فكري صالح على تولي «الحضري» تدريب حراس

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أول تعليق من فكري صالح على تولي «الحضري» تدريب حراس المنتخب أول تعليق من فكري صالح على تولي «الحضري» تدريب حراس

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علق الكابتن فكري صالح، مدرب حراس مرمى السابق، على تولي عصام الحضري تدريب حراس منتخب ، قائلًا:«الحضري ليس صغيرًا، وعمره الآن 50 عامًا، وخلال الـ3 سنوات الأخيرة عملت على إعداده كمدرب، وكنت حريصا على أن شرح له التدريب وأسبابه، لكي أثقل مهارته الفنية».

وتابع «صالح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن «الحضري» كان حريصًا على حضور دورات تطوير علم حراس المرمى في الإمارات، وهذه الدورة قوية جدًا، معقبًا: «التدريب موهبة من عند الله، والحضري عنده الموهبة دي، وزي ما كان عملاق وأسطورة في حراسة المرمى، هيكون أسطورة وعملاق في التدريب بإذن الله».

ولفت إلى أن محمد الشناوي يعاني من دور برد، ولذلك لن يشارك في مباراة منتخب مصر أمام ليبريا، والأقدر على تحديد الشخص البديل للشناوي هو من يتواجد داخل مطبخ التدريب.

المصرى اليوم

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