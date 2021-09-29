من يسدد لو حصل مانشستر على ركلة جزاء أمام فياريال الآن؟ سولشاير يرد

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قبل لحظات من انطلاق مباراة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره فياريال الإسباني رد النرويجي أولي جونار سولشاير على تساؤل مهم بشأن فريقه.

وتوجه أحد الصحافيين بسؤال للمدرب سولشاير حول حول حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء فمن يقوم بتسديدها بعد ما حدث في مباراة أستون فيلا الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد قد حصل على ركلة جزاء أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز وتصدى لها برونو فيرنانديز لتنفيذها لكنه سدد الكرة في المدرجات رغم وجود البرتغالي الأسطورة المتخصص رونالدو في ملعب المباراة.

ورد سولشاير على الصحفي الذي وجه له سؤال: من سينفذ إن حصل فريقك على ركلة جزاء الليلة؟ فرد سولشاير بكلمة واحدة قائلاً: سنرى.

وأثارت ركلة الجزاء التي أهدرها برونو فيرنانديز جدلاً كبيراً بين جماهير مانشستر يونايتد خاصة أن الشياطين الحمر خسروا المواجهة مع أستون فيلا بهدف للاشيء.