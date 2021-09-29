أخبار عاجلة

ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي -
«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور) -
موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة -
الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر -
أول تحرك من مروان بابلو بعد أزمة «مولاي إنى بابك» (فيديو) -
بلقيس تغني «كمل عبورك» مع تامر حسني وحجاج وريهام وأبو -
«واحد من الناس» يعرض حلقة وثائيقة في الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر المجيدة -
الرياض : ضبط مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال -
اللواء سمير فرج قائد السيسي فى الجيش يروي كواليس لأول مرة عندما كان ملازم -
الليلة.. يد الزمالك يواجه برشلونة في ربع نهائي كأس العالم للأندية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

من يسدد لو حصل مانشستر على ركلة جزاء أمام فياريال الآن؟ سولشاير يرد

Print
من يسدد لو حصل مانشستر على ركلة جزاء أمام فياريال الآن؟ سولشاير يرد من يسدد لو حصل مانشستر على ركلة جزاء أمام فياريال الآن؟ سولشاير يرد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قبل لحظات من انطلاق مباراة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره فياريال الإسباني رد النرويجي أولي جونار سولشاير على تساؤل مهم بشأن فريقه.

وتوجه أحد الصحافيين بسؤال للمدرب سولشاير حول حول حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء فمن يقوم بتسديدها بعد ما حدث في مباراة أستون فيلا الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد قد حصل على ركلة جزاء أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز وتصدى لها برونو فيرنانديز لتنفيذها لكنه سدد الكرة في المدرجات رغم وجود البرتغالي الأسطورة المتخصص رونالدو في ملعب المباراة.

ورد سولشاير على الصحفي الذي وجه له سؤال: من سينفذ إن حصل فريقك على ركلة جزاء الليلة؟ فرد سولشاير بكلمة واحدة قائلاً: سنرى.

وأثارت ركلة الجزاء التي أهدرها برونو فيرنانديز جدلاً كبيراً بين جماهير مانشستر يونايتد خاصة أن الشياطين الحمر خسروا المواجهة مع أستون فيلا بهدف للاشيء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي

ختام فعاليات مشروع تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي

«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور)

«تعليم المنيا» تختتم تدريب تعزيز الحريات الدينية بالعهد الجديد.. وتكريم لمطران سمالوط (صور)

موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة

موعد مباراة الأهلي وبطل لبنان في البطولة العربية لكرة السلة

الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر

الأهلي يهنيء وزير الدفاع بانتصارات أكتوبر