ورش فنية ومحاضرات ثقافية بفرع ثقافة الأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن «مكتبة الإسكندرية» سردتها هيام أحمد، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها نجوي ابو الفضل، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية محاضرة بعنوان «فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة»، تحدثت رشا سلامة عن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن.

نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية «لوحة الفن المعاصر» نفذتها صفاء حسن، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان «الشباب وتحديات المستقبل»، تحدث حسن عبدالباري عن المحافظة على الشباب وأنهم جنود المستقبل، وأقيمت بمكتبة النمسا الثقافية ورشة حكي بعنوان «الحمامتان وغصن الزيتون» تأليف فاطمة هاشم ناقشته وفاء السيد، أوضحت فيها أن بالمحبة والتعاون نعيش في سلام، وأنه يجب التأكد من الشائعات ووأد الفتن، وأن التكاتف والترابط هما الأساس في مواجهة الفتنة والفساد، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى الثقافية محاضرة بعنوان «الثقافة وتنمية المجتمع المصر»، أوضح خلالها عمرو عبدالصبور كيفية تطوير المؤسسات الثقافية، والعمل على تعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

أقام قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر خالد حلمى بعنوان «للمشتاق»، كذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «ديك الزرايب»، بجانب تنظيم دوري ثقافي قدمته اسماء محمد، بينما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «معبدآمون رع بالكرنك» أوضح د. محمد أمام العناصر المعمارية لمعبدالكرنك، بجانب عقد محاضرة بعنوان «مصر مسري الأنبياء» تحدث خلالها شعبان شلبي عن انبياء الله الذين أتوا إلى مصر، ودعاء السيدة زينب لأهل مصر، وأنها أرض الأمن والأمان.