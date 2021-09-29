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حان وقت الشراء.. في وعالميا مساء الأربعاء 29 سبتمبر 2021

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حان وقت الشراء.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الأربعاء 29 سبتمبر 2021 حان وقت الشراء.. في وعالميا مساء الأربعاء 29 سبتمبر 2021

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واصل سعر الذهب، مساء الأربعاء، 29 سبتمبر 2021، التراجع بسبب ارتفاع الدولار واستجابت أسعار الذهب في ، للانخفاض العالمى، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 763 جنيها للجرام بعدما حقق الثلاثاء انخفاضا من 6 إلى 8 جنيهات .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 871 إلى 873 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 762 إلى 764 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 653 إلى 655 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6096 إلى 6112 جنيها.

ودعا عدد كبير من خبراء الذهب الشراء خاصة مع تحقيق الذهب أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع وشجع تجار الصاغة المقبلين على الزواج على شراء الذهب حاليا خاصة مع توقعات بارتفاع سعره خلال الشهر القادم .

انخفضت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، ليستمر نزيف الخسائر للمتداولين بالبورصة،ف ى ظل ارتفاع الدولار، وتزايد المخاوف من اتجاه الاحتياطى الفيدرالى لرفع الفائدة فى موعد أقرب من المتوقع، مما دفع الذهب للتراجع محققا أدنى مستوى له منذ شهور، وانخفض الذهب فى العقود الآجلة بنحو 0.71%، إلى 1725.10 دولار للأوقية، بينما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.59% مقابل العملات المنافسة .

وكانت أسعار الذهب عالميا تراجعت لأدنى مستوى لها لأكثر من شهر بالأمس الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية أمريكية صادمة أدت إلى هبوط سعر الذهب وتحقيق خسائر كبيرة تراوحت مابين 1% إلى 1.29%

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 762.66 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,725.87 $ .

بعد بيانات صادمة.. انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

واصل التراجع بسبب تصريحات أمريكية .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

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