إلهام شاهين: أبويا دخلني جامعة الأزهر خوفا عليّ من الاختلاط

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن والدها كان يشعر بالخوف عليها لذلك جعلها تدرس في جامعة الأزهر خوفا عليها من الاختلاط مع زملائها من الشباب في الجامعة لافتة إلى أن خجلها الزائد في بدايتها كان بسبب دراستها في مدارس بنات.

وتابعت إلهام خلال ندوة تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري التي أقيمت قبل قليل في المجلس الأعلى للثقافة أنها اختارت اسم «المتمردة» عنوانا لكتابها الذي يحمل تكريمها في الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري لأنه يعبر عنها.

وتابعت خلال ندوة تكريمها المنعقدة حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة أنها سعدت بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح لارتباط بداياتها بالوقوف على المسرح إلى جانب أنها خريجة معهد الفنون المسرحية.

وعن اسم كتاب تكريمها في المهرجان للكاتب جمال عبدالناصر والذي يحمل اسم «المتمردة»: «اختيار اسم المتمردة لكتابي، لأن أنا في كل حياتي متمردة، وهذا التمرد دخلني في صراعات ومشاكل كثيرة جداً «.

إلهام شاهين - صورة أرشيفية

وأضافت: «أنا متمردة من يومي، وبابا كان ضد شغلي في مجال الفن، وخدوني عند دكتور نفساني وأنا صغيرة».

يذكر أن ندوة الفنانة إلهام شاهين انعقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح.

وشهد اليوم توقيع الكتاب، والذي أصدره المهرجان القومي التابع لوزارة الثقافة، بمناسبة تكريم النجمة ومشوارها الفني، والذي قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم ما قدمته للتليفزيون، والذي تعاونت فيه مع أكبر مخرجي المسرح، منهم سعد أرش، جلال الشرقاوي، السيد راضي، فهمي الخولي، الدكتور عوض محمد عوض، والكثيرين الذين تتلمذت على أيديهم.

وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين أمس الأول في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14 حيث سلمتها الدرع والتكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.