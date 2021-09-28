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باسيل: نرفض أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة مرفأ بيروت

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باسيل: نرفض أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة مرفأ بيروت باسيل: نرفض أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة مرفأ بيروت

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أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان النائب جبران باسيل رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من أي جهة كانت، مستنكرا «محاولات التدخل بعمل القضاء».

وخلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، قال باسيل: «نعلن رفضنا المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من أي جهة أتت».

وأعرب عن شجبه «لأي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائيا إلى تأخير متعمد للتحقيق ولخلاصته وإلى تعثر مسار العدالة».

وفي ملف الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس المقبل، شدد على أهمية «إجراء الانتخابات في موعدها من دون المس بحق غير المقيمين بالتصويت في الخارج».

ولفت إلى «ضرورة أن تأخذ أي بعثة أممية ترغب في مراقبة الانتخابات والإشراف عليها، في الاعتبار عاملي المال والإعلام، لما لهما من تأثير مباشر وكبير في عملية الانتخاب وفي نتائجها، يفوق تأثير أي عامل آخر».

المصرى اليوم

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