«تثقيف وتوعية المجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة» بثقافة البحر الأحمر

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تناقش الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعض القضايا الهامة بهم من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، حيث قدم بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة ثقافية بعنوان «تثقيف وتوعية المجتمع بذوى الاحتياجات الخاصة».

وأوضح احمد رضوان أن رعاية الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتدريبهم، يعتبر رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية شريفة ونبيلة، كما إنها تمثل أحد المعايير الرئيسية والمهمة لتقدم المجتمعات والدول في العالم الآن، فقضية الإعاقة بشكلها العام، تحظى باهتمام كبير ومتزايد في دول العالم المتقدم، وذلك لأن نظرة هذه المجتمعات للإعاقة والمعاقين تعكس حضارتهم وتقدمهم.

وعقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة «كيفية حماية البيئة من التلوث» بمدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية، أوضح خلالها وصفى تمير تتنوّع طرق المحافظة على البيئة من التلوث، والتى تختلف تبعاً لدور من يقوم بها، فيقع هذا الأمر على كاهل الأفراد والمجتمع وأصحاب الصناعات المختلفة، وتعتبر حماية البيئة من التلوث من أهم أولويات الدول، لما تحمله البيئة من تأثير مباشر في حياتنا، إذ أن جميع عناصرها من ماء، وهواء، وحيوانات، ونباتات، وحتى جمادات تمسّ حياة الإنسان وصحته وجودة معيشته، وأي خلل يحدث فيها يسبب العديد من المشكلات التي قد يكون بعضها جسيماً ومعقداً ولا حل له، كما نظم بيت ثقافة راس حدربة محاضرة عن «ترشيد استهلاك المياه» وتحدث الشيخ احمد عبدالرسول موجه اول بادارة الوعظ منطقة البحر الاحمر عن أن المياه سر وجود هذه الحياه والله سبحانه وتعالى قال (وجعلنا من الماء كل شئ حى)، لذلك لابد علينا ان نحافظ عليها وان نعرف كفية ترشيد استهلاكها.

وبث قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان «الأمن المائى»، وتحدث عبدالسلام على سيد مدير عام مركز الاعلام سابقا، موضحا أن الله سبحانه وتعالى خلق من الماء كل شئ حى، وأن الأنسان من قديم الازل يبحث عن الاماكن التي يتوفر بها الماء لتدب فيها الحياة، ولذلك نشأت الحضارات القديمة على ضفاف نهر النيل حيث استخدم القدماء مياهه في الزاعة وتربية الحيوانات والصناعة، ويجب علينا الحفاظ على كل مصادر المياه سواء نهر النيل أو الآبار أو المياه الجوفيه أو مياه الامطار؛ بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر عيد السويفى تضمنت عدة قصائد بالعامية المصرية.