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شيريف يتقدم على ريال مدريد في الشوط الأول

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شيريف يتقدم على ريال مدريد في الشوط الأول شيريف يتقدم على ريال مدريد في الشوط الأول

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تمكن فريق شيريف المولدوفي من التقدم على مضيفه ريال مدريد بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سيطر الفريق الأبيض على مجريات اللعب خلال معظم أوقات الشوط الأول، ولم تسفر الهجمات عن جديد، فيما سجل الضيوف هدف الشوط الوحيد عند الدقيقة 25 عن طريق اللاعب جاسبورييك ياخشييوييف.

وسيحاول ريال مدريد تكثيف تواجده الهجومي في الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف التعادل على أقل تقدير للحفاظ على انطلاقته القوية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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