راحة 48 ساعة للاعبي سيراميكا كليوباترا

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منح هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، راحة ٤٨ ساعة للاعبين عقب انتهاء معسكر الفريق المغلق في شرم الشيخ.

واختتم فريق سيراميكا كليوباترا معسكره المغلق مساء اليوم، وخاض فيه اللاعبون تدريبات يومية على فترتين، لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان برنامجًا تدريبيًا قويًا، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل إنطلاق مباريات الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.