محافظة السويس تستعد لمجابهة الأمطار والسيول

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عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لمجابهة الأمطار والسيول، والوقوف علي جاهزية جميع الجهات المعنية في حالة حدوث أي سيول.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمديريات والجهات المعنية وإدارة الأزمات بالاستعداد لأي طوارئ أو كوارث تحدث عند بدء موسم الأمطار والسيول من خلال جاهزية الأجهزة والمعدات والسيارات وجميع فرق الإغاثة والطوارئ والتأكيد علي تطهير جميع بالوعات صرف مياه الأمطار بالشوارع بصفة دورية والتأكد من وجود أغطية لغرف تفتيش الصرف الصحي المنتشرة بالشوارع.

وأكد المحافظ سرعة تشكيل لجنة من مدير إدارة الأزمات ولجان المتابعة بالمرور علي مخرات السيول بالمحافظة على مستوى جميع الأحياء وعددها 11مخراً للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لموسم السيول والأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه جار العمل على تطوير طريق السخنة ورفع كفاءة مخرات السيول ومخر سوميد المتصل بالمنطقة الاقتصادية لتفادي أي مخاطر من السيول وتأثيرها علي حركة الطريق، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تدبيش طريق مخر سيل وادي الدوم وتطهير مخر أبوالدرج ومخر الإمارتية وعدد من المخرات على مستوى الأحياء.

وأكد المحافظ استعداد القرى السياحية بمنطقة السخنة بحي عتاقة بمعداتها وأدوات الإغاثة للتعامل مع أي حالات طارئة، كما كلف مدير التضامن الاجتماعي بالالتزام بالخطة الموضوعة للتعامل مع الكوارث الناتجة عن السيول بتوفير مهمات الاغاثة ومخيمات الايواء ، مؤكدا علي تشكيل لجنة من ادارة الازمات بالمحافظة للوقوف علي مدي صلاحية وجاهزية مهمات الاغاثة والمرور علي المدارس المجهزة لاستقبال حالات الطوارئ ومدي توافر العدد المناسب من الأسرة لاحتواء الأزمة المحتملة، مشيرا إلى استعداد مراكز الشباب لاستقبال الحالات وتواجد عدد من الشباب المتطوع للتعاون مع الاجهزة التنفيذية في ادارة واحتواء الأزمة.

ووجه المحافظ مدير عام مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد القصوي لاستقبال اي حالات قد تنتج عن كارثة السيول باطقم طبية متحركة للتعامل مع الموقف في مكانه واغاثة المصابين في أماكن تواجدهم وتجهيز السيارات بالمعدات والاجهزة الطبية المطلوبة مع استعداد المستشفيات لاستقبال اي حالات مرضية او اصابات في حالة حدوث سيول .

كما شدد على دور الجمعيات الأهلية في التنسيق العرضي مع رؤساء الأحياء وباقي الجهات وأداء العمل بالشكل المطلوب لتحديد الاحتياجات المطلوبة والمشاركة المجتمعية في مواجهة السيول.

وأشار المحافظ إلى عمل اصطفاف لكل المعدات والأجهزة والمهمات فرق المشكلة كل في مكانه والتنفتيش على جاهزية المعدات والأجهزة بالأحياء الخمسة.

من ناحية أخرى، طالب المحافظ مدير مديرية الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المتحور، وذلك بتوجيه عدد من الفرق الطبية لتطعيم جميع الشركات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية وفرق أخرى لشركات البترول لاستكمال تطعيم العاملين بالتربية والتعليم وهيئات التدريس بالمدارس قبل بداية العام الدراسي.

وأكد المحافظ على مدير المرور عمل حملات مكثفة ودوريات علي طريقي السخنة والادبية لمنع حوادث الطرق وضبط الحالة المرورية، كما أكد إزالة التعديات ومنع وقوف سيارات النقل بالطرق الرئيسية.

ووجه صقر شركات البترول برفع كفاءة المنطقة عند مركز تدريب البترول والمنطقة حول الشركات عند مدخل المحافظة وإزالة التعديات والإشغالات أمام الشركات حفاظا علي الشكل الحضاري واللائق بالمحافظة.