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رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية الطبية للطفلة نورهان على مدار الساعة

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رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية الطبية للطفلة نورهان على مدار الساعة رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية الطبية للطفلة نورهان على مدار الساعة

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أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا أنه لا مجال للتستر على أي خطأ أو تقصير في علاج الطفلة «نورهان» صاحبة الـ 8 سنوات، موضحًا أن الجامعة في انتظار نتائج تحفيقات النيابة العامة التي تجريها في الواقعة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للطفلة بمستشفى طنطا الجامعي، في حضور الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وجه رئيس جامعة طنطا بتوفير رعاية طبية لها على أعلى مستوى على مدار الساعة، كما التقى مع والدة الصغيرة ووعد بأن الجامعة لن تتهاون في حال أثبتت النيابه العامة وجود أي إهمال أو خطأ في عقاب المخطىء.

المصرى اليوم

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