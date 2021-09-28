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.. فتاة تسجِّل واحدًا من أسرع الأهداف في عالم كرة القدم

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بالفيديو.. فتاة تسجِّل واحدًا من أسرع الأهداف في عالم كرة القدم .. فتاة تسجِّل واحدًا من أسرع الأهداف في عالم كرة القدم
حطَّمت بذلك الرقم القياسي للدوري وسط فرحة عارمة مع زميلاتها

بالفيديو.. فتاة تسجِّل واحدًا من أسرع الأهداف في عالم كرة القدم

شهدت مباراة بكرة القدم في إطار دوري الجامعات للسيدات بمدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية تسجيل هدف سريع بعد مرور (3.20 ثانية) فقط من بداية المواجهة.

وانتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثِّق تسجيل فتاة هدفًا من منتصف الملعب بعد تحريك كرة البداية مباشرة؛ لتحطم بذلك الرقم القياسي للدوري، وسط فرحة عارمة مع زميلاتها.

وبات هذا الهدف من أسرع الأهداف في تاريخ عالم الكرة المستديرة بعدما صوبت الكرة من ضربة البداية تجاه المرمى مباشرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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