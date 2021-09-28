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أبو جبل يطلب 10 مليون لتجديد عقده

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أبو جبل يطلب 10 مليون لتجديد عقده أبو جبل يطلب 10 مليون لتجديد عقده

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طلب محمد أبوجبل، حارس مرمي فريق ، الحصول على راتب سنوي 10 مليون جنيه من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي الزمالك يرغبون في وضع مبلغ 8 مليون كحد أقصي لمحمد أبوجبل، ولكن الحارس يصر على 10 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

على جانب أخر، طالب الدولى المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك، وكيله بغلق ملف عرض نادى بيراميدز الذي يرغب في التعاقد معه بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم المقبل.

ويرغب بن شرقي في الانتقال إلى الدوري القطري أو الاماراتي حال فشل تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة القادمة.

المصرى اليوم

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