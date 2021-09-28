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الصحة العالمية تتعهد بمحاسبة المتورطين بانتهاكات جنسية في الكونغو

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الصحة العالمية تتعهد بمحاسبة المتورطين بانتهاكات جنسية في الكونغو الصحة العالمية تتعهد بمحاسبة المتورطين بانتهاكات جنسية في الكونغو

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أعربت منظمة الصحة العالمية عن اعتذارها على سلوك موظفيها، بعدما خلصت لجنة تحقيق مستقلة إلى ارتكاب عدد منهم انتهاكات جنسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس بالاعتذار عن سلوك موظفي الهيئة الصحية، وقال: «في المقام الأول أود ان أقول للضحايا إنّي آسف... أنا آسف، آسف لما فرضه عليكنّ أشخاص وظفتهم منظمة الصحة العالمية لخدمتكنّ وحمايتكنّ».

وفي مؤتمر صحافي خصصه لتقرير لجنة التحقيق المستقلة، توعد تيدروس المسؤولين عن هذه الارتكابات بـ«عواقب وخيمة».

وجاء في تقرير اللجنة التي شكلت بتفويض من منظمة الصحة العالمية أن الانتهاكات ارتكبها أفراد تم توظيفهم محليا وأعضاء في فرق دولية منتشرة في البلاد لمكافحة وباء إيبولا بين العامين 2018 و2020، مشيرا إلى «إهمال فردي قد يرقى إلى مصاف سوء السلوك المهني».

كذلك خلص التقرير إلى وجود «إخفاقات هيكلية واضحة وعدم استعداد لإدارة مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسي» في الكونغو الديمقراطية.

وشدد المحققون على أن الضحايا يعتقدن أن موظفي منظمة الصحة سيفلتون من العقاب.

المصرى اليوم

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