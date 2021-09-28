ينطلق في أكتوبر.. شاهد تجهيزات مشروع السوق الحضاري بالناصرية في الإسكندرية

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تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، الثلاثاء، رافقها اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، تجهيزات بدء مشروع إنشاء سوق حضاري بمساكن الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، والمقرر إطلاق إشارة البدء لتنفيذه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بتمويل من الإتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وقالت أن مشروع إنشاء السوق الحضاري جاء استجابة وتلبية لاحتياجات الأهالي العامرية ثان، مشيرة إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المشروع حيث تم وضع الدراسة النهائية والتنسيق بأن يتم التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات والإتحاد الأوروبي الممثل في بنك الاستثمار.

وأضافت أن مشروعات إنشاء الأسواق تعد من أهم المشروعات التي يحتاجها المواطنين، فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص عمل للأهالي سواء أثناء عملية إنشاء السوق نفسه أو بعد تشغيل السوق.

وأكدت «عازر» على أن المحافظة بصدد إقامة مجموعة من مشروعات التطوير التي تخدم المناطق الأكثر احتياجا بالعامرية ثان وغيرها من الأحياء لتوفير فرص حياة أفضل للمواطنين.

من جانبه؛ قال اللواء خالد جمعة السكرتير المساعد بالمحافظة، أنه من المقرر رفع كفاءة محيط منطقة مساكن الناصرية والبلوكات بها، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تأتي بمثابة البداية لمجموعة من الأعمال التي سيتم تنفيذها تباعاً استجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وثمن خالد جمعة دور الإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار في تمويل عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وقال المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أنه تم تخصيص مبلغ 54 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية في إطار مشروع تطوير البنية الأساسية وتحسين نوعية الحياة، وذلك كمنحة بالكامل تم تخصيصها لتمويل 3 مشروعات. موضحاً أنه تم الإنتهاء من عدد 2 مشروع شملت مشروع تطوير الطرق والصرف الصحي بنطاق العامرية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء السوق الحضاري الذي نحن بصدد إطلاقه.

جاء ذلك بحضور ممثلي من الإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار، ووفد من جهاز المشروعات، واللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان، وم. أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية المختصة.

سيتم إطلاقه أكتوبر المقبل .. نائب محافظ الاسكندرية تتفقد تجهيزات مشروع إنشاء السوق الحضاري بمساكن الناصرية (صور)

سيتم إطلاقه أكتوبر المقبل .. نائب محافظ الاسكندرية تتفقد تجهيزات مشروع إنشاء السوق الحضاري بمساكن الناصرية (صور)

سيتم إطلاقه أكتوبر المقبل .. نائب محافظ الاسكندرية تتفقد تجهيزات مشروع إنشاء السوق الحضاري بمساكن الناصرية (صور)

سيتم إطلاقه أكتوبر المقبل .. نائب محافظ الاسكندرية تتفقد تجهيزات مشروع إنشاء السوق الحضاري بمساكن الناصرية (صور)

سيتم إطلاقه أكتوبر المقبل .. نائب محافظ الاسكندرية تتفقد تجهيزات مشروع إنشاء السوق الحضاري بمساكن الناصرية (صور)

سيتم إطلاقه أكتوبر المقبل .. نائب محافظ الاسكندرية تتفقد تجهيزات مشروع إنشاء السوق الحضاري بمساكن الناصرية (صور)

سيتم إطلاقه أكتوبر المقبل .. نائب محافظ الاسكندرية تتفقد تجهيزات مشروع إنشاء السوق الحضاري بمساكن الناصرية (صور)

سيتم إطلاقه أكتوبر المقبل .. نائب محافظ الاسكندرية تتفقد تجهيزات مشروع إنشاء السوق الحضاري بمساكن الناصرية (صور)