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«ثقافة الإسكندرية» تناقش استقبال العام الدراسي الجديد

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«ثقافة الإسكندرية» تناقش استقبال العام الدراسي الجديد «ثقافة الإسكندرية» تناقش استقبال العام الدراسي الجديد

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عقد قصر ثقافة الشاطبي بفرع الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، محاضرة بعنوان «العودة للدراسة»، تحدثت خلالها أخصائي مكتبة الطفل عن كيفية استقبال العام الدراسي الجديد وكيفية تحفيز الطلاب على الاستذكار من خلال تنظيم الوقت ووضع جدول منظم للمذاكرة، تلاها ورشة فنية لعمل مقلمة بالخامات المختلفة ضمن نشاط مرسم الطفل، كما تجدد اللقاء مع ورشة تعليم أساسيات الخط العربي للمدرب محمد عبدالخالق.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أقيمت محاضرة بعنوان «فضل تعلم القرآن والعمل به» بمكتبة النزهة، تحدث خلالها الشيخ محمد عطية الشريدي من منطقة وعظ الإسكندرية، عن فضل تعلم القرآن الكريم والاسترشاد به للمضي على النهج السليم، مؤكدا على أهمية العمل بتعاليمه وتنفيذ أحكامه والابتعاد عن نواهيه.

وشاركت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بمجموعة من العروض الفنية في المهرجان الترويجي الأول لدمج ذوي القدرات الخاصة الذي نظمته جمعية الكشافة البحرية بمقر نادي الكشافة، قدمت الفرقة خلال الحفل تابلوهات متنوعة منها من بحرى وبنحبوه، عمار يا إسكندرية، إحنا السوايسة، الفلاحي، بنسوار وفقرة التنورة وذلك بقيادة الفنان ياسر عثمان.

المصرى اليوم

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