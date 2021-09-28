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محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ حديقة عامة بمساكن عبدون وإعادة تخطيط المنطقة

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محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ حديقة عامة بمساكن عبدون وإعادة تخطيط المنطقة محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ حديقة عامة بمساكن عبدون وإعادة تخطيط المنطقة

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تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المنطقه الواقعة بين مساكن عبدون القماش ومساكن الشارع التجاري خلف مكتب جريدة الجمهورية، بناء على طلب عدد من المواطنين، حيث يوجد مسطح كبير مهمل منذ سنوات كثيرة، وحالة الصرف الصحي بالمنطقة متدهورة ولايوجد مياه لري المسطحات والمنطقة من المناطق ذات الكثافة السكانيه المرتفعة ويعد المسطح الأخضر متنفس لهم..

وعلي الفور أصدر المحافظ قرارا بعملها حديقه عامة لخدمه سكان المنطقه واعطي تعليماته لرئيس حي ثالث بتنظيف المكان فورا وتنجيل الحديقة وكذلك وجه المهندس احمد الشيمي مدير عام الطرق بعمل تصور للمنطقة واعادة تخطيطه.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة عودة الوجه الجمالي لكافة المناطق بالمحافظ مشيرا إلى متابعته المستمرة لمقترحات وشكاوي المواطنين والعمل على تذليلها بما يتناسب مع الخطط والإعتمادات.

المصرى اليوم

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