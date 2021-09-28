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تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة السابق على عودة شوقي غريب

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تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على عودة شوقي غريب تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة السابق على عودة شوقي غريب

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أعلن اتحاد الكرة المصري مساء الأثنين تعيين شوقي غريب مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأوليمبي خلفا لشوقي غريب نفسه في قرار أثار دهشة واستنكار الجميع في الشارع المصري.

وكان شوقي غريب قد أقيل من تدريب الأوليمبي عقب انتهاء مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية وخروجه من دور الثمانية أمام المنتخب البرازيلي.

وسخر عضو مجلس إدارة نادي السابق رحاب أبورجيله، نجل مدرب ونجم القلعة البيضاء السابق محمود أبورجيله من قرار عودة شوقي غريب من جديد للمنتخب الأوليمبي.

وكتب رحاب أبورجيله عبر حسابه على «تويتر»: «اللى اعرفه من زمان انه شالوا الدوا جابوا شاهين أول مره اعرف انهم شالوا الدوا وجابوا الدوا تانى».

المصرى اليوم

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