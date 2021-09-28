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نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي

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نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي نجم إنجلترا: صلاح رجل المهام الصعبة والأفضل في الدوري الإنجليزي

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أثنى دارين بينت مهاجم منتخب إنجلترا السابق وفريق توتنهام الإنجليزي بنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي مؤكداً أنه الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

وقال دارين بينت في تصريحات إذاعية مع «توك سبورت»: «من وجهة نظري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الموسم 2021/2022 بنسبة 100 في المائة وبلا منافس.. لقد سجل 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإنجليزي، ويقدم مستوى مميزاً في دوري أبطال أوروبا أيضاً رفقة الريدز».

وتابع بينت: «محمد صلاح لا يتوقف عن تطوير نفسه وأدائه ومن وجهة نظري ساختاره ضمن التشكيلة التاريخية لبطولة الدوري الإنجليزي».

وحتى الآن سجل محمد صلاح 102 هدفاً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منها 100 هدف رفقة ليفربول.

واختتم دارين بينت: «صلاح هو رجل المهام الصعبة، لاعب مذهل ولا يتوقف عن التسجيل ولذا وصل لهذا الرقم الكبير من الأهداف في غضون سنوات قليلة».

المصرى اليوم

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