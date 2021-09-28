منتخب الطائرة يواجه تايلاند في بطولة العالم للشباب

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يواجه المنتخب المصري للكرة الطائرة «تحت 21 سنة» نظيره التايلاندي اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة العالم للشباب والتي تستضيفها إيطاليا وبلغاريا.

وكان منتخب الفراعنة خسر أمام التشيك بنتيجة (3-0)، كما هزم أمام إيطاليا وتايلاند وإيران أيضًا.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بالجولة الترتيبية الثانية بجانب، إيران والمغرب وتايلاند.

وتضم قائمة الفراعنة 12 لاعبًا وهم: أنس شوقي، محمد السيد علوان، عبدالرحمن الحسيني، إياد إيهاب، أحمد أيمن، كريم صابر، مروان الصافي، عبدالرحمن توفيق، عمر شريف، محمد عمرو، محمد ممدوح، إبراهيم رسلان.

ويترأس البعثة محمد عبدالرحمن عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، لإدارة كافة الشؤون الإدارية الخاصة بالبعثة.

فيما يضم الجهاز الفني كلًا من هاني عبدالحميد المدير الفني، وخالد صنقر مدرب عام.