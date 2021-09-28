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منتخب للكاراتيه يطير إلى موسكو للمشاركة في بطولة البريميرليج

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منتخب مصر للكاراتيه يطير إلى موسكو للمشاركة في بطولة البريميرليج منتخب للكاراتيه يطير إلى موسكو للمشاركة في بطولة البريميرليج

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توجهت بعثة الوطني للكاراتيه صباح اليوم الثلاثاء، إلى موسكو استعدادًا للمشاركة في بطولة بريميرليج الدولية، والمقرر إقامتها من 28 سبتمبر الحالي حتى 4 أكتوبر المقبل بالعاصمة الروسية.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتائج مميزة في البطولة، وحصد العديد من الميداليات.

وتضم بعثة المنتخب الوطنى ١٧ لاعب ولاعبة هم: كريم أبوعيطه وعلى الصاوى وعلى سيد وحازم سعيد وعبدالله ممدوح ويوسف عماد وعمر أشرف ومحمد رمضان وريم رمزى ونورسين كمال وفريال أشرف وياسمين نصر وياسمين الهوارى وسهيلة حسام ومنة الصاوى ونور اكرم وحبيبة ماجد.

وتتكون البعثة من الدكتور صالح عبد القادر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وهانى قشطة مدرب كوميتيه سيدات، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال، والدكتور احمد الصاوى أخصائى علاج طبيعى، وتامر حلمى إدارى.

المصرى اليوم

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