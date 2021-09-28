★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الدكتور حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اقتراب الإدارة من حسم ملف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجديد.

وأضاف المندوه في تصريحات تليفزيونية أن هناك ٨ لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجديد.. مشيرا إلى أن ملف التجديد لنجوم الفريق يتولاه حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة، وحسين السيد عضو اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني للمجلس.

وشدد المندوه على أنه سيتم عرض ما يتوصل إليه الثلاثي بشأن تجديد عقود النجوم لاختيار القرار المناسب.