★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ فريق مصر المقاصة (هويدي الفيوم)، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات ناشئي الأهلي للموسم الجديد.

يخوض أهلي ٢٠٠٥ المباراة ضمن سلسلة المباريات الودية في فترة الإعداد؛ من أجل تجهيز الفريق بشكل قوي، قبل الدخول في المنافسات الرسمية ببطولة الجمهورية.

وكان أهلي 2005 قد خاض عدة لقاءات ودية سابقة فاز فيها على النصر للتصدير بنتيجة ١٢ - صفر، وعلى سيراميكا كليوباترا ٣ - صفر، وتعادل مع النجوم سلبيًا، ثم فاز على دجلة ٢ - ١.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ كلا من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى وعبد الله سمير مخطط أحمال وعلاء مأمون طبيب الفريق وعماد عبد الهادي إداري الفريق وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.