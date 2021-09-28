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سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة

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سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة

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يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، نظيره فريق الزهور، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وتقام المباراة على صالة هليوليدو، في الثامنة مساءً، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي لتحقيق الفوز في اللقاء، ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في بطولة منطقة القاهرة.

ويدفع الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة يحيى يوسف، بعدد من الناشئات للمشاركة في مباراة الزهور اليوم؛ من أجل إكسابهن مزيدا من الخبرات، وزيادة المنافسة على المراكز الأساسية في الفريق.

وحرص المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبات، أكد خلالها العديد من الجوانب الفنية لحسم المباراة.

وأكد المدير الفني، أن الفريق جاهز بدنيا وفنيا ومعنويا لخوض المباراة، والجميع يسعى لتحقيق الفوز بالمباراة ومواصلة العروض القوية واستكمال مسيرة الانتصارات التي يحققها الفريق في البطولة.

وأشار إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة للغاية، وهناك إصرار لدى الجهاز الفني واللاعبات على تقديم أفضل أداء حتى نهاية الموسم الجاري والفوز بكل الألقاب.

وكان فريق سيدات يد الأهلي فاز في المباراة الماضية على فريق هليوليدو، بنتيجة 33-9، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

المصرى اليوم

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