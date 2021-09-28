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رسمياً.. يتسلم إخطاراً من «فيفا» ينهي أزمة الجزيري

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رسمياً.. الزمالك يتسلم إخطاراً من «فيفا» ينهي أزمة الجزيري رسمياً.. يتسلم إخطاراً من «فيفا» ينهي أزمة الجزيري

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تحرك مسؤولو نادي بشكل فعّال خلال الأيام الماضية من أجل إنهاء أزمة قيد مهاجم الفريق الدولي التونسي سيف الدين الجزيري في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه النادي في ظل حرمانه من القيد.

وكان فيفا قد قرر حرمان الزمالك من القيد لفترتين بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها ومستحقات عدد من لاعبيه ومدربيه السابقين وعلى رأسهم السويسري جروس.

وقال الزمالك إن مشكلة منع القيد ليس لها علاقة بالأزمة المالية، ولكن بسبب اللاعب حسام أشرف، وأنه تم تخفيض الغرامة على النادي من 4 ملايين دولار إلى 200 ألف دولار.

وأعلن نصر عزام محامي نادي الزمالك، أن إدارة النادي تلقت إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يسمح للنادي بقيد سيف الجزيري بصورة طبيعية.

وكتب نصر عزام عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: «الحمد لله تم النجاح في الحصول على موافقة فيفا على تسجيل سيف الجزيري مع نادي الزمالك».

وأضاف: «بعد إرسال مذكرة قانونية وطلب إلى الفيفا بالتنسيق مع عمرو أدهم عضو اللجنة وأحمد إبراهيم مدير الفريق للحصول على موافقة بتسجيل اللاعب وقام فيفا بالرد بالموافقة على طلب النادي».

المصرى اليوم

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