أنيلكا: لهذا السبب مبابي يريد ريال مدريد وحلمه لن يتحقق في فرنسا

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كشف نيكولاس أنيلكا نجم الكرة الفرنسية السابق وفريق باريس سان جيرمان، النقاب عن السبب وراء رغبة الموهوب الفرنسي كيليان مبابي في الرحيل عن «حديقة الأمراء» والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال أنيلكا: «مبابي سيغادر بارك دي برينس إلى ريال مدريد في الصيف المقبل لأنه يريد مواصلة السعى وراء الفوز بالكرة الذهبية».

وأضاف أنيلكا المهاجم السابق لأندية تشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال الإنجليزية وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان أيضاً: «الأمر واضح جدًا في رأس كيليان مبابي هو يريد أن يرى شيئًا آخر، ويبحث عن تحدٍ جديد وهذا منطقي إنه يحلم بالفوز بالكرة الذهبية».

واختتم أنيلكا: «كيف يمكن لمبابي الفوز بالكرة الذهبية إذا كان يلعب في الدوري صاحب الترتيب السادس على لائحة الاتحاد الأوروبي لأقوى الدوريات في القارة العجوز».

وتراجع الدوري الفرنسي هذا الموسم إلى المرتبة السادسة في ترتيب الدوريات الأوروبية ليخرج من قائمة الدوريات الخمس الكبرى.