الإسماعيلي يطلب إقامه الدوري بشكله التقليدي بنظام الدورين

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ابلغ طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاسماعيلي، مجلس ادارة النادى برئاسة ابراهيم عثمان، عن موافقته على اقامة بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل بنظام الدورين وبشكلها المعتاد والتلقيدي، لافتا إلى ان الاقتراحات الأخرى من الصعب تنفيذها على أرض الواقع

واكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لمجلس ادارة النادى ان الجهاز الفنى، إبلاغ مجلس الادارة على اقتراح اقامة كاس الرابطه الذي تم الاعلان عنه خلال الايام القليلة الماضية، نظرا لانه سيفيد الفريق خلال فترة الإيقاف في المشاركة ببطولة أفريقيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن مقترح إقامة الدوري من دور واحد ضمن 3 مقترحات، وذلك كبديل لتوفير الوقت، حيث سيكون نظام الدوري هو لعب 17 مباراة لكل فريق، وعقب نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى 8 فرق تلعب على الصدارة، و10 فرق على الهبوط حتى النهاية مما يؤدي للعب 27 جولة كحد أقصى