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طبيب يكشف حقيقة إصابة محمد عبدالشافي

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طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة محمد عبدالشافي طبيب يكشف حقيقة إصابة محمد عبدالشافي

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن حقيقة إصابة محمد عبدالشافي لاعب الفريق، والاستبعاد من معسكر الوطني.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك: «عبدالشافي مصاب وأرسلنا كل التقارير الخاصة بحالة اللاعب».

وتابع :«كافة التقارير موجودة مع المنتخب الوطني حاليا».

وجاء استبعاد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قائمة المنتخب الوطني لمباراة ليبريا الودية ليتسبب في حالة من الجدل حول حقيقة إصابة اللاعب.

وكانت تقارير قد خرجت وأكدت أن عبدالشافي هو من طلب عدم الانضمام لمعسكر المنتخب، وأن اللاعب غاضبًا بسبب عدم مشاركته في المعسكر الماضي ويرى أن فرصة مشاركته صعبة لذلك فضل الابتعاد عن المنتخب.

المصرى اليوم

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