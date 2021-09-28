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علق سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك على قرار استثنائه من أزمة القيد في نادى الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

ونشر النجم التونسى صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام وعلق «الحمد لله».

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب النجم التونسي من الانتقال إلى صفوف بيراميدز بعد تعثر قيده ضمن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وأنهى نادى الزمالك أزمة قيد التونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق المنضم من المقاولون العرب، بعد تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة الموسم الماضى، وتلقى الزمالك إخطار من فيفا بالموافقة على طلب الزمالك بعد الاستفسار الذي أرسله النادى إلى الفيفا، وأوضح خلاله أن اللاعب كان معارا إلى الزمالك الموسم الماضى والنادى يمتلك بطاقته الدولية، وأرسل الفيفا اليوم موافقة على الطلب.