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توسكر الكيني يعلن خوض مواجهة بدون جماهير

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توسكر الكيني يعلن خوض مواجهة الزمالك بدون جماهير توسكر الكيني يعلن خوض مواجهة بدون جماهير

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كشف مسؤولى نادى توسكر الكيني عن ان مواجهة الفريق امام في دور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا ستقام دون حضور الجماهير وذلك بسبب الذي يحرم العديد من الدوريات حضور الجماهير للمباريات، وقال دانيال أدودا، رئيس مجلس إدارة نادي توسكر الكيني، في تصريحات تليفزيونية: «المباراة ستكون قوية ضد نادي الزمالك، ناد غني بالتاريخ وكبير ونحن نحترمه كثيرًا، ونركز في المواجهة بشكل كبير ونسعى لتقديم أقصى ما لدينا».

وأضاف: «فكرة استغلالنا لإقامة الذهاب في كينيا تختلف وفقًا لرؤيتك للأمر، ستستضيف مباراة في ملعبك سواء كانت ذهابًا أو إيابًا، سنحاول استغلال هذه الميزة أولًا قبل أن يستغلها الزمالك في لقاء الإياب».

وبالنسبة لحضور الجماهير للمباراة، قال دانيال: «لن يكون هناك حضور جماهيري في المباراة بسبب فيروس كورونا، موقفنا سيكون نفس موقف من حضور الجماهير».

ومن المقرر ان يواجه الزمالك بطل كينيا في العاصمة نيروبي يوم 16 اكتوبر الجاري في اطار مباريات الذهاب لدور الـ32 لبطولة دورى ابطال افريقيا

مران نادي الزمالك بمعسكر برج العرب - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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