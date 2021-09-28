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الأهلي يواجه الغابه ودياً اليوم استعداداً لمواجهة بطل النيجر

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الأهلي يواجه الغابه ودياً اليوم استعداداً لمواجهة بطل النيجر الأهلي يواجه الغابه ودياً اليوم استعداداً لمواجهة بطل النيجر

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يلتقي الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي مع نظيرة نادي الغابة، أحد اندية القسم الثانى، فى مباراة ودية عصر اليوم الثلاثاء، على أرض معلب مختار التتش بالجزيرة، ضمن استعدادات المارد الاحمر لمواجهة بطل النيجر، فى انطلاق بطولة دورى أبطال افريقيا والتى يحمل لقبها لنسختين على التوالي، واستأنف الأهلي تحت قيادة بيتسو موسميانى المدير الفني، تدريباته أمس الاثنين، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس و التاهل لدور الثمانية لمواجهة بيراميدز.

فيما بدأ مسؤولى القلعة الحمراء فى القيام بإجراءات السفر إلى النيجرلاستكمال منافسات بطولة أفريقيا، وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز إجراءات السفر للنيجر لخوض هذه المباراة التى ستكون "ضربة البداية" ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين

المصرى اليوم

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