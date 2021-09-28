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نجم الأهلي السابق تعليقاً على عودة شوقي غريب: «كفاية هزار بقى»

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نجم الأهلي السابق تعليقاً على عودة شوقي غريب: «كفاية هزار بقى» نجم الأهلي السابق تعليقاً على عودة شوقي غريب: «كفاية هزار بقى»

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ما زالت ردود الفعل المستنكرة من نجوم كرة القدم المصرية تتوالى بعد قرار اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري بعودة شوقي غريب من جديد لتدريب الأوليمبي.

وكان شوقي غريب قد أقيل من تدريب المنتخب الأوليمبي المصري عقب انتهاء مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية وخروجه من دور الثمانية أمام المنتخب البرازيلي.

وتحدث شادي محمد نجم الكرة المصرية وقائد النادي الأهلي السابق عن عودة شوقي غريب من جديد لتدريب المنتخب كاشفاً عن استغرابه من القرار.

شادي محمد - صورة أرشيفية

وكتب شادي محمد عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» في تغريدة ساخرة لمسؤولي اتحاد الكرة المصري: «شيلته في أيه ورجعته في أيه ما كفاية هزار بقي».

المصرى اليوم

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