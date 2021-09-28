معين الشعبانى يكثف التدريبات البدنية للاعبي المصري

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كثف التونسي، معين الشعباني، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادي المصري، التدريبات البدنية للاعبين خلال الفترة الحالية، لزيادة معدلات اللياقه بالدينة للاعبين، قبل انطلاق غار شاركة الفريق البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية، وخاض الفريق تدريباته امس على رمال شواطئ الاسكندرية، ومن المنتظر أن يخوض الفريق سلسلة من التجارب الودية للوقوف على مستوى الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

يأتى ذك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولى النادى برئاسة سمير حلبية، اكتمال الجهاز الفنى للفريق بقيادة التونسى معين الشعبانى، بعد تواجد أخصائى تأهيل ومحلل أداء، كما استقرت الامور بين احمد رفعت لاعب الفريق ومسوؤلى النادى وعاد اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية بعد اعتذاره للجهاز الفنى ومجلس الادارة عما بد منه خلال الايام الماضية وانقطاعه عن التدريبات بدون الحصول على اذن