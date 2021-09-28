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أنيلكا يشعل الأجواء: يجب على ميسي أن يخدم مبابي

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أنيلكا يشعل الأجواء: يجب على ميسي أن يخدم مبابي أنيلكا يشعل الأجواء: يجب على ميسي أن يخدم مبابي

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تحدث نجم الكرة الفرنسية السابق عن الوضع الحالي داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل تواجد الثلاثي الذهبي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف بطل فرنسا.

وقال النجم السابق: «تشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال الإنجليزية وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان أيضاً وغيرها من الأندية الكبيرة خلال رحلته الاحترافية المميزة، إن مبابي هو اللاعب رقم واحد في صفوف باريس ويجب أن يقود الهجوم، وعلى ميسي بعد رحيله عن برشلونة أن يخدم مبابي الآن في صفوف باريس سان جيرمان».

وأضاف أنيلكا: «مبابي منذ 5 سنوات في باريس وعلى ميسي أن يحترمه، في برشلونة كان كل اللاعبين يلعبون من أجل ميسي، و«يخدّمون عليه» وفي باريس كان اللاعبون يخدمون نيمار ومبابي، وعلى ميسي الآن أن يعمل من أجل مبابي».

وتابع أنيلكا: «مبابي لاعب استثنائي في سرعته، ولا يوجد أحد أفضل منه على الكوكب، وإذا كان باريس يريد أن يكون لديه أفضل فريق، فعلى مسؤوليه أن يفعلوا كل ما في وسعهم للحفاظ عليه وعدم تركه يرحل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل».

المصرى اليوم

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