الأهلي يقرر سفر الفريق إلى النيجر بطائرة خاصة

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استقر مجلس ادارة النادى الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، على سفر الفريق الكروي الاول بالنادي الى النيجر بطائرة خاصة، لتخفيف حالة الاجهاد على اللاعبين خاصة فى ظل تلاحم المباريات مع الفريق فى الموسم الحالي حيث يشارك فى اكثر من بطولة هامه علي راسها بطولة الدورى الممتاز ودروي ابطال افريقيا و كذلك السوبر الافريقي

ويطير فريق الاهلي إلى النيجر بطائرة خاصة لمواجهة فريق جاندير ميه بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من بطل النيجر بأن مباراتهما معهاً بملعب الأخير ستكون يوم 16 أكتوبر المقبل بالنيجر، وينتظر الأهلى وصول خطاب رسمى من بطل النيجر لتأكيد هذا الموعد حتى يُنهى إجراءات السفر.

وبدأ مسئولو الأهلي الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر لمواجهة فريق جانديرميه ناسيونال فى بطولة أفريقيا، وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى من الجهاز الإدارى للفريق تجهيز إجراءات السفر للنيجر لخوض هذه المباراة التى ستكون "ضربة البداية" ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها آخر نسختين، على حساب الزمالك وكايزر تشيفز على التوالي